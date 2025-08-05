ChatGPT начнет отправлять пользователей на перерыв

ChatGPT не осуществляет анализ пользовательских сообщений с точки зрения возможной уголовной ответственности. Однако существуют отдельные запросы, которые система может распознать как потенциально критические. Также о подобном предупреждал и глава OpenAI Сэм Альтман. По его словам, переписку человека с нейросетью ChatGPT могут раскрыть властям по судебному запросу.