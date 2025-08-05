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ChatGPT начнет отправлять пользователей на перерыв

При длительном и частом взаимодействии с искусственным интеллектом ChatGPT начнет направлять пользователям уведомления с напоминанием сделать перерыв. Об этом сообщил портал Engadget.

При длительном и частом взаимодействии с искусственным интеллектом ChatGPT начнет направлять пользователям уведомления с напоминанием сделать перерыв. Об этом сообщил портал Engadget.

Компания OpenAI, разработавшая нейросеть ChatGPT, признала, что искусственный интеллект может распространять недостоверную информацию, а длительное взаимодействие с ним может представлять риск, особенно для пользователей с психическими нарушениями.

Разработчики сообщили, что в обновленной версии ChatGPT будет избегать прямых ответов на чувствительные или сложные вопросы, предлагая пользователю самостоятельно оценить все аргументы и принять решение, сообщается в публикации.

ChatGPT не осуществляет анализ пользовательских сообщений с точки зрения возможной уголовной ответственности. Однако существуют отдельные запросы, которые система может распознать как потенциально критические. Также о подобном предупреждал и глава OpenAI Сэм Альтман. По его словам, переписку человека с нейросетью ChatGPT могут раскрыть властям по судебному запросу.