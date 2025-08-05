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В Омской области активно продолжают незаконно вырубать лес

Лесники предупреждают, что вырубка деревьев без разрешения может обойтись омичам очень дорого.

Источник: Комсомольская правда

С начала года выявлен 121 случай незаконной рубки в Омской области. Общий объем незаконно заготовленной омичами древесины составляет 1,7 тысячи кубометров. Об этом сегодня, 5 августа, сообщило главное управление лесного хозяйства Омской области.

Вырубленный в Омской области лес удается обнаружить благодаря регулярному патрулированию лесных участков. Государственные лесные инспекторы провели уже около 3800 проверок. Также омские лесники предупреждают омичей о внушительных штрафах за незаконную вырубку. В случае если причиненный ущерб не превышает 5 тысяч рублей, штраф составит от 3000 рублей (для граждан) до 300 000 рублей (для юридических лиц). А за незаконную рубку, ущерб от которой превысил 5 тысяч рублей, можно получить реальный срок до 7 лет лишения свободы. За 7 месяцев по таким фактам в регионе возбуждено 70 уголовных дел, 9 человек уже привлечены к ответственности, отмечают в ведомстве.