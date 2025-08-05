ТАСС: Почти 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

По предварительным данным, около 20 человек пострадали при столкновении автобуса с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Об этом со ссылкой на региональное управление министерства внутренних дел сообщает ТАСС.
Накануне жуткая авария с автобусом, полным людей, произошла на ж/д переезде недалеко от городка Лодейное Поле в Ленинградской области. «Мерседес», который вез паломников из Ярославской области после недельного путешествия на Соловки, выехал на переезд, несмотря на красный сигнал семафора.
Кроме того, в Новосибирской области на трассе Болотное — Кемерово произошло смертельное ДТП. Datsun on-DO на нерегулируемом перекрестке при выезде с левым поворотом на трассу Р-255 «Сибирь» в сторону Кемерово не уступил дорогу и совершил столкновение с выезжающим автомобилем «Hyundai Palisade».