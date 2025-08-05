Визовые страдания: за въезд в США для туристов решили ввести огромный залог

Залоги будут выдаваться посетителям из стран со значительным просроченным сроком пребывания в рамках 12-месячной пилотной программы, пишет The Guardian. Это возобновляет инициативу, выдвинутую первой администрацией Трампа в ноябре 2020 года, в том месяце, когда Джо Байден победил Дональда Трампа на президентских выборах. Это правило потребовало бы внесения залога в размере 15 000 долларов для туристов и деловых путешественников из двух десятков стран, где просрочка пребывания в США составляет 10% или более, в основном это касается стран Африки.