Визовые страдания: за въезд в США для туристов решили ввести огромный залог

Государственный департамент США планирует выпустить облигации для получения некоторых туристических и деловых виз, согласно федеральному уведомлению. Согласно нововведениям, некоторым туристам и деловым путешественникам может грозить залог в размере до 15 000 долларов за въезд в Соединенные Штаты.
Американское внешнеполитическое ведомство подготовило планы по введению залога в размере до 15 000 долларов за некоторые туристические и деловые визы, согласно проекту временного правила.
Залоги будут выдаваться посетителям из стран со значительным просроченным сроком пребывания в рамках 12-месячной пилотной программы, пишет The Guardian. Это возобновляет инициативу, выдвинутую первой администрацией Трампа в ноябре 2020 года, в том месяце, когда Джо Байден победил Дональда Трампа на президентских выборах. Это правило потребовало бы внесения залога в размере 15 000 долларов для туристов и деловых путешественников из двух десятков стран, где просрочка пребывания в США составляет 10% или более, в основном это касается стран Африки.
Новое уведомление федерального регистра о пилотной программе визовых залогов должно быть опубликовано 5 августа.
«Пилотная программа позволит Департаменту оценить оперативную осуществимость размещения, обработки и погашения визовых облигаций в координации с Министерством финансов (“Казначейство”) и Министерством внутренней безопасности (“DHS”), а также проинформировать о любом будущем решении, касающемся возможного использования виз», — говорится в сообщении.
В нем сказано, что информация о странах, о которых идет речь, будет представлена не менее чем за 15 дней до вступления в силу пилотной программы. В сообщении также говорилось, что список может измениться, и снова с уведомлением за 15 дней.
Туристы и деловые путешественники получат свои залоги обратно, когда покинут США, натурализуются в качестве граждан или деньги вернут, если путешественники умрут, согласно правилам Министерства внутренней безопасности и иммиграционного и таможенного контроля.
Первоначальная шестимесячная пилотная программа так и не была реализована, напоминает The Guardian.
Представитель Госдепартамента сообщил агентству Reuters, что страны будут выбраны на основе «высоких показателей просрочки, недостатков в отборе и проверке документов, опасений по поводу приобретения гражданства за инвестиции без требования о проживании в стране и внешнеполитических соображений». Департамент не предоставил оценку количества заявителей, которых это может затронуть.
Администрация Трампа приняла жесткие меры по борьбе с иммиграцией в США, в том числе лишила многих людей, проживающих в США, временного защищенного статуса и полностью запретила иммиграционные визы для 12 стран.
Политика в отношении облигаций может основываться на президентском запрете на поездки, который вступил в силу в июне и в основном затронул страны Ближнего Востока и Африки. Запрет распространяется на Чад, Эритрею, Гаити, Мьянму и Йемен, где также наблюдается высокий уровень просрочки виз. Другие страны с высоким уровнем просрочки включают Бурунди, Джибути и Того, сообщает Reuters со ссылкой на федеральные данные за 2023 год.
Госдепартамент в прошлом месяце также обнародовал новое руководство, предписывающее американским дипломатам проверять онлайн-активность иностранных студентов перед выдачей образовательных виз и виз по обмену. Студенты, которые откажутся разблокировать свои профили в социальных сетях, будут подозреваться в сокрытии своей активности от официальных лиц США.
Объявление о новой политике было сделано на фоне того, что данные показали, что в США наблюдается резкий спад в сфере туризма, в том числе число иностранных туристов в марте сократилось на 11,6%. Ожидается, что индустрия туризма потеряет миллиарды долларов в этом году из-за действий правительства.
По данным Ассоциации путешествий США, количество поездок из Канады и Мексики сократилось на 20% в годовом исчислении. Эта организация также предупредила о последствиях введения требования об уплате туристами «визового сбора за добросовестность» в размере 250 долларов, который был включен в масштабный налоговый законопроект Трампа в прошлом месяце. Если этот сбор будет принят, он станет одним из самых высоких в мире для любой страны.
Также растет число сообщений о том, что иммиграционная служба (Ice) задерживает туристов и приезжих с действующими визами, что усиливает опасения по поводу того, что поездка в США может быть сопряжена с серьезными рисками.