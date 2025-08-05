Отмена культуры не прошла: как русский стиль завоевал западные соцсети

Испокон веков русская славянская культура была интересна своим многообразием и уникальностью. Наш народ никогда не боялся экспериментировать, но при этом соблюдает определенные каноны, которые переходят от предков. Вся мода циклична, а новое — это хорошо забытое старое, это проявляется и в музыке, и в одежде, и в любом другом творчестве. Наша культура отражает душу, красоту, как внешнюю, так и внутреннюю. Сейчас много русских песен входит в мировые чарты, и это потрясающе. Россия, ее культура и наследие всегда были популярны у иностранцев. Сколько людей приезжало к нам не только за сувенирами, но и творческими идеями! А потом мы замечали, как что-то похожее появляется на Западе. Вот и хочет иностранец познать простую русскую душу. А еще сейчас появляется много брендов, которые шьют одежду и делают аксессуары в «новом русском стиле». Сейчас есть большое разнообразие кокошников или, например, рубах, можно подобрать образ под любую ситуацию. Думаю, это начало чего-то глобального и масштабного. Скоро творчество дизайнеров в России и за рубежом будет наполнено нашим колоритом, потому что, как я уже сказал, в наших генах заложена душа и мы умеем любить широко и нараспашку.