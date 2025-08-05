Житель Братска оштрафован за попытку купить медсправки для получения оружия

Суд квалифицировал эти действия как дачу взятки через посредника (ч.3 ст. 291 УК РФ) и назначил виновному штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Параллельно ведется расследование в отношении медработников, участвовавших в этой коррупционной схеме.