Житель Братска оштрафован за попытку купить медсправки для получения оружия

Житель Братска попался на даче взятки для оформления медсправки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 34-летний мужчина пытался получить справки от психиатра и нарколога, необходимые для оформления разрешения на оружие, минуя установленную законом процедуру. Он обратился за помощью к знакомому.
— После этого мужчина перевел посреднику 24 тысячи рублей в виде взятки для последующей передачи денежных средств должностными лицами, а через несколько дней получил необходимые ему документы, — поделились в инстанции.
Суд квалифицировал эти действия как дачу взятки через посредника (ч.3 ст. 291 УК РФ) и назначил виновному штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Параллельно ведется расследование в отношении медработников, участвовавших в этой коррупционной схеме.