В России собираются изменить правила предоставления ипотеки: какие нововведения ждут граждан

В России вскоре могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В настоящее время ставка по ипотеке одинакова как в Москве, так и в российских регионах с более низким уровнем доходов.
«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве она должна быть одна, а в Саратове — соразмерной средней зарплате в Саратовской области», — сказал Володин.
Председатель Госдумы обратил внимание, что в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове, при этом ставка по ипотеке одинаковая. По его словам, при введении дифференцированной ставки семейной ипотеки возможно достичь «социальной справедливости».
«Президент нас поддержал. Сейчас это обсуждает правительство», — уточнил он.
Накануне глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным признал проблемы с ипотекой в стране. Однако, как он отметил, банк готов стимулировать ипотеку, несмотря на низкую доходность.