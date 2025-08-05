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В России собираются изменить правила предоставления ипотеки: какие нововведения ждут граждан

Володин: в РФ скоро могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки.

Источник: Комсомольская правда

В России вскоре могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время ставка по ипотеке одинакова как в Москве, так и в российских регионах с более низким уровнем доходов.

«Думаю, что в ближайшее время мы выйдем на дифференцированный уровень процентной ставки по ипотеке: в Москве она должна быть одна, а в Саратове — соразмерной средней зарплате в Саратовской области», — сказал Володин.

Председатель Госдумы обратил внимание, что в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове, при этом ставка по ипотеке одинаковая. По его словам, при введении дифференцированной ставки семейной ипотеки возможно достичь «социальной справедливости».

«Президент нас поддержал. Сейчас это обсуждает правительство», — уточнил он.

Накануне глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным признал проблемы с ипотекой в стране. Однако, как он отметил, банк готов стимулировать ипотеку, несмотря на низкую доходность.

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