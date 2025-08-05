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Кризис бедности в Молдове усугубляется: Две трети сельского населения Молдовы получают пенсию, не покрывающую даже прожиточный минимум

Такое мнение высказал доктор демографических наук Валериу Саинсус.

Источник: Комсомольская правда

Две трети сельского населения Молдовы получают пенсию, не покрывающую прожиточный минимум, утверждает демограф Валериу Саинсус.

При этом он отмечает рост в республике так называемой «маргинальной бедности» — которая не ограничивается только материальными лишениями, но и оказывает глубокое влияние на доступ к образованию и перспективы развития сообществ.

Кроме того, говори эксперт, низкий уровень пенсий «обуславливает растущую зависимость от обещаний политиков».

Источник: t.me/rusputnikmd_2.

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