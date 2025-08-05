Две трети сельского населения Молдовы получают пенсию, не покрывающую прожиточный минимум, утверждает демограф Валериу Саинсус.
При этом он отмечает рост в республике так называемой «маргинальной бедности» — которая не ограничивается только материальными лишениями, но и оказывает глубокое влияние на доступ к образованию и перспективы развития сообществ.
Кроме того, говори эксперт, низкий уровень пенсий «обуславливает растущую зависимость от обещаний политиков».
Источник: t.me/rusputnikmd_2.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Главная интрига в Молдове: Посадит ли «ведьма Санду» в тюрьму Евгению Гуцул?
5 августа суд кишиневского сектора Буюканы должен вынести приговор Евгении Гуцул (далее…).
Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».
Сначала в Кишинев прилетит президент Франции Макрон — поддержать Майю Санду перед парламентскими выборами, а еще 27 числа — в День Независимости — приедут канцлер Германии и президент Польши, а президент Румынии планирует приехать 31 августа (далее…).
Любой режим кончается, а судьи должны жить по закону: «Под предлогом борьбы с выдуманной “российской пропагандой” власть в Молдове устроила политический фарс и беспредел».
Политика режима Санду по «закручиванию гаек» и уничтожению оппозиции набирает обороты (далее…).