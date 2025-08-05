Более сотни городов в РФ оказались под угрозой исчезновения

129 малых городов России столкнулись с риском исчезновения, потеряв за последние десять лет 314 тысяч жителей. Соответствующие данные приводит издание «Известия» со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Общая численность населения в этих населенных пунктах достигает 3,4 миллиона человек. В качестве основных причин кризисной ситуации исследователи выделяют демографический спад, уменьшение количества рабочих мест и сокращение представительства малого и среднего бизнеса.
Анализ показывает, что наиболее выраженная убыль населения отмечается в северных центрах угольной, металлургической и лесозаготовительной промышленности, а также в отдаленных городах экономически отсталых регионов.
Феномен «сжатия» малых городских поселений способен растянуться на десятилетия, однако потенциал для его преодоления существует, прокомментировал заведующий лабораторией исследований экономики развития РАНХиГС Степан Земцов.
Специалист уточнил, что реанимация городского потенциала возможна при формировании новых точек экономического роста. Такими катализаторами способны выступить: перестройка грузопотоков, создание промышленных или агропромышленных объединений, запуск инвестиционных инициатив в туристической отрасли или возобновление локальных производственных циклов.
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