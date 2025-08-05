Дождь на дороге: почему дистанция важнее скорости

Большие лужи обычно образуются у обочин, и проезд рядом с бордюром может обернуться не только аквапланированием, но и неприятным сюрпризом в виде скрытой ямы. Кроме того, брызги от колес могут окатить пешеходов — соблюдайте осторожность.