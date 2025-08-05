Володин: В России могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки

В России в скором времени могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
— Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает, — цитирует Володина ТАСС.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил изучить возможность льготной аренды жилья для молодых семей. Правительство будет ожидать доклада ведомств до 1 ноября.
31 июля Центробанк впервые установил количественные лимиты по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального строительства жилища и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости на четвертый квартал текущего года.
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подчеркнул, что воспользоваться ипотекой могут только россияне с доходом не ниже 300 тысяч рублей.