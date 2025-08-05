Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин: В России могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки

В России в скором времени могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В России в скором времени могут ввести дифференцированную ставку семейной ипотеки. Об этом во вторник, 5 августа, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— Когда речь идет об ипотеке, у нас процентная ставка одинаковая и в Москве, и в Саратове. А в Москве зарплата в 2,5 раза больше, чем в Саратове. А ставка по ипотеке одинаковая. Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает, — цитирует Володина ТАСС.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил изучить возможность льготной аренды жилья для молодых семей. Правительство будет ожидать доклада ведомств до 1 ноября.

31 июля Центробанк впервые установил количественные лимиты по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального строительства жилища и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости на четвертый квартал текущего года.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подчеркнул, что воспользоваться ипотекой могут только россияне с доходом не ниже 300 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше