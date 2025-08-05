Созданы датчики для авиапромышленности на базе российской микросхемы

Отмечено, что датчики разработаны инженерами совместно с АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова. В рамках проекта инженерами ОГУ создана полностью отечественная компонентная база. «Уникальность этой разработки заключается в том, что на сегодняшний день на рынке авиастроения практически отсутствуют как класс отечественные датчики приближения, которые используются в системах шасси самолетов, в дверях и в системах перекоса крыла», — приводит пресс-служба слова заведующего кафедрой электроники, радиотехники и систем связи ОГУ Владислава Мишина.