Созданы датчики для авиапромышленности на базе российской микросхемы

ОРЕЛ, 5 августа. /ТАСС/. Бесконтактные датчики нового поколения для авиационной промышленности создали инженеры Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Данная разработка не имеет прямых отечественных аналогов, она создана на базе российской специализированной микросхемы, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Специалисты инжинирингового центра ОГУ имени И. С. Тургенева создали бесконтактные датчики детектирования приближения к металлам для авиастроения. Датчики обладают улучшенными характеристиками надежности и точности определения расстояния до металлических поверхностей. Основу датчика составляет микросхема, которая будет обеспечивать коррекцию внутренних параметров с целью минимизации результирующей погрешности измерения расстояния до металлического объекта. Микросборка предназначена для установки в датчики детектирования приближения к металлам индуктивного типа», — сказано в сообщении.
Отмечено, что датчики разработаны инженерами совместно с АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова. В рамках проекта инженерами ОГУ создана полностью отечественная компонентная база. «Уникальность этой разработки заключается в том, что на сегодняшний день на рынке авиастроения практически отсутствуют как класс отечественные датчики приближения, которые используются в системах шасси самолетов, в дверях и в системах перекоса крыла», — приводит пресс-служба слова заведующего кафедрой электроники, радиотехники и систем связи ОГУ Владислава Мишина.
Как отмечают разработчики, реализация проекта позволяет закрыть существующие потребности отечественного авиастроения в датчиках приближения, и создать основу для выхода на международный рынок с конкурентоспособной продукцией.
«Инжиниринговый центр технологий цифровой среды для обеспечения комплексной безопасности: телекоммуникации, средства связи и энергоэффективность» создан по совместной программе Минобрнауки России совместно с Минпромторгом России в 2018 году на базе ОГУ имени И. С. Тургенева. Центр возник в ответ на высокий спрос на проекты цифровизации промышленного и жилищного/потребительского сектора.