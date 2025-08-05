СК: в Лепельском районе мужчина погиб из-за упавшей на него стрелы погрузчика

В Лепельском районе смертельно травмирован водитель погрузчика, рассказали в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел 4 августа на одном из местных предприятий. Известно, что 54-летний мужчина был занят ремонтом техники, и в какой-то момент на него упала стрела погрузчика.
Коллеги мужчины вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения.
Следователи проводят проверку.
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