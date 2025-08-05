В Крыму строят дорогу Льговское — Грушевка — Судак

В Крыму продолжается строительство автодороги Льговское — Грушевка — Судак. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Совета министров республики.
На сегодняшний первый этап строительства выполнен на 75%.
«Новая развязка предназначена для сокращения пути от трассы “Таврида” к курортам восточного Крыма», — рассказали в Совмине республики.
Как уточнили в региональном правительстве, работы ведутся в три этапа. Протяженность дороги составит около 30 километров. Планируется, что объект будет полностью возведен не позднее 2027 года.