Проверку начали по факту происшествия в аэропорту Иркутска

Самолёт рейсом «Иркутск-Ош» прервал взлёт из-за того, что его взлётный курс пересёкся с траекторией движения вертолёта Ми-8 в аэропорту Иркутска. После инцидента самолет продолжил полет по маршруту. Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВМ СУ на транспорте СКР.