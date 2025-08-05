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Проверку начали по факту происшествия в аэропорту Иркутска

Самолет прервал взлет из-за пересечения курса с вертолетом Ми-8.

Источник: РИА "Новости"

Самолёт рейсом «Иркутск-Ош» прервал взлёт из-за того, что его взлётный курс пересёкся с траекторией движения вертолёта Ми-8 в аэропорту Иркутска. После инцидента самолет продолжил полет по маршруту. Следователи начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ВМ СУ на транспорте СКР.

Следователи и следователи-криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следствие по делу о крушении истребителя Су-30 в Иркутске продолжается. Обвинение предъявлено шестерым работникам Иркутского авиационного завода.