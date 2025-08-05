Чем подкормить жимолость в августе и как за ней ухаживать: советы садовода

Август — важный месяц для жимолости. После плодоношения растение нуждается не только в подкормке, но и в защите от болезней. Как правильно ухаживать за кустом, чтобы сохранить здоровье и получить хороший урожай, URA.RU рассказала опытный садовод, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.