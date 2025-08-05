Чем подкормить жимолость в августе и как за ней ухаживать: советы садовода

Начиная с августа и до конца октября кусты жимолости нуждаются в отдыхе.
Август — важный месяц для жимолости. После плодоношения растение нуждается не только в подкормке, но и в защите от болезней. Как правильно ухаживать за кустом, чтобы сохранить здоровье и получить хороший урожай, URA.RU рассказала опытный садовод, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.
Подкормка и уход за жимолостью в августе: что нужно делать.
Защита от болезней — обработка от грибка.
Прошедшая теплая зима часто провоцирует грибковые инфекции, которые могут атаковать жимолость и другие плодовые кустарники. По словам Светланы Самойловой, в августе самое время провести профилактические обработки.
«Если вы видите признаки заболеваний — пятна на листьях или увядание — используйте препараты “Абига-Пик” или бордоскую смесь. Их чередуют с интервалом в полторы недели, чтобы надежно защитить растение от повторного заражения», — советует эксперт.
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Подкормка гуматом калия.
Начало августа — идеальное время для внесения гумата калия, который укрепляет иммунитет и стимулирует закладку урожая.
«После полива или дождя подкормите куст по влажной земле. Обычно я беру 2 столовые ложки гумата на 8−10 литров воды — этого хватает на два куста. Если жимолости больше 7−10 лет, лейку расходуют целиком», — рассказывает Самойлова.
Минеральные удобрения — подготовка к осени.
В середине августа кусты подкармливают комплексными минеральными удобрениями с минимальным содержанием азота, но с упором на калий, кальций и фосфор.
«Важно разводить гранулы в литре горячей воды, хорошо размешивать, а затем брать 2 столовые ложки концентрата на 8−10 литров. Советую пользоваться пластиковой посудой и ложками — железо может испортить удобрение», — отмечает садовод.
Подкормка золой и двойным суперфосфатом в конце августа.
Для улучшения питания и восстановления сил после плодоношения в конце месяца полезно внести древесную золу или раствор двойного суперфосфата.
«Две горсти золы на ведро воды или раствор двойного суперфосфата — это простой и эффективный способ помочь жимолости восстановиться. Не забывайте при этом о регулярном поливе», — рекомендует Самойлова.
После сбора урожая жимолость нуждается в уходеФото: URA.RU.
Обрезка.
Август — подходящее время для удаления старых и больных веток, чтобы обновить куст и улучшить освещенность.
«Если заметили ветки с мелкими ягодами или без урожая, вырезайте их. Прореживайте крону так, чтобы все веточки были на солнце. Это уменьшит риск болезней и повысит урожайность», — говорит эксперт.
Размножение и посадка.
Август — удачный период для размножения жимолости отводками и посадки молодых саженцев.
«Пригните нижнюю ветку к земле, закрепите камнем или шпилькой — через год появится новый куст. Молодые саженцы тоже лучше сажать в августе, после посадки не забывайте регулярно поливать», — советует садовод.
Как ухаживать за жимолостью после сбора ягод: советы Россельхознадзора.
«После сбора ягод обязательно нужно убрать все сухие, сломанные и старые ветки, а также те, что растут внутрь куста», — советуют в ведомстве. Все срезы нужно обработать специальными растворами, чтобы защитить растение от болезней. Это поможет избежать грибков и ускорит заживление ран.
Очень важно правильно подкармливать жимолость. Ведомство предупреждает: «После плодоношения нельзя вносить удобрения с азотом. Азот заставит куст расти, а в это время ему нужно собирать силы». Вместо этого лучше использовать удобрения с калием и фосфором — они помогают накопить питательные вещества и подготовиться к зиме.
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Про полив тоже не забывайте: «Жимолость нужно регулярно поливать, особенно в жару. Влага помогает растениям лучше усваивать питание и не даст им ослабнуть», — добавляют эксперты.
Еще один важный момент — прополка и рыхление. «Сорняки забирают воду и питание, да еще могут привлечь вредителей. Поэтому их надо регулярно убирать», — объясняют в Россельхознадзоре. Рыхление почвы улучшает доступ воздуха к корням и помогает им дышать.
«Самое главное — ухаживать за кустами сразу после сбора урожая, тогда они лучше перенесут зиму и дадут хороший урожай в следующем году», — советуют специалисты.