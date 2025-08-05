Live Science: влияние на «ДНК спячки» может помочь в борьбе с ожирением

Американские ученые, уточняет сайт, провели опыты с мышами, хотя эти звери не уходят в спячку. Удалось добиться того, что грызуны впали в состояние оцепенения, у них замедлился обмен веществ и снизилась температура тела. Проведя некоторые манипуляции, специалисты «отключили» гены, связанные с ожирением, и смогли искусственно ускорить и замедлить набор веса животных, метаболизм, а также изменить их поведение при поиске пищи, пишет Live Science.