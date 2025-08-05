Live Science: влияние на «ДНК спячки» может помочь в борьбе с ожирением

Ученые из США пытаются добиться излечения людей от ряда заболеваний, в том числе ожирения, путем манипулирования ДНК, которая отвечает за переход организма в спячку. Как сообщает сайт научных новостей Live Science, такие исследования проводят в Университете Юты.
Специалисты отмечают, что у впадающих в спячку животных происходит корректировка метаболизма и подобные гены есть и у человека, говорится в статье.
Американские ученые, уточняет сайт, провели опыты с мышами, хотя эти звери не уходят в спячку. Удалось добиться того, что грызуны впали в состояние оцепенения, у них замедлился обмен веществ и снизилась температура тела. Проведя некоторые манипуляции, специалисты «отключили» гены, связанные с ожирением, и смогли искусственно ускорить и замедлить набор веса животных, метаболизм, а также изменить их поведение при поиске пищи, пишет Live Science.
По словам ученых, результаты исследования являются «весьма многообещающими», но говорить о применении таких методов по отношению к людям еще слишком рано, добавляет сайт.