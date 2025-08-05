Свердловчанка лишилась Maserati из-за долга в 700 тысяч рублей

Судебные приставы в Свердловской области арестовали автомобиль Maserati у местной жительницы, накопившей долги по имущественному налогу на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Владелица автомобиля уклонялась от уплаты налогов. Судебные приставы установили, что у нее есть в собственности автомобиль, и объявили его в исполнительный розыск, так как женщина скрывала его местонахождение.
— Приставы разыскали автомашину должницы, хотя женщина утверждала, что авто в другом городе. На автомобиль наложен арест, — уточнили в ведомстве.
Судебные приставы напоминают гражданам о возможности узнать о своих задолженностях и оплатить их на сайте ГУФССП России по Свердловской области.