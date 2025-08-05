Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанка лишилась Maserati из-за долга в 700 тысяч рублей

У жительницы Свердловской области арестовали Maserati за долги по налогам.

Источник: ГУФССП по Свердловской области

Судебные приставы в Свердловской области арестовали автомобиль Maserati у местной жительницы, накопившей долги по имущественному налогу на сумму более 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Владелица автомобиля уклонялась от уплаты налогов. Судебные приставы установили, что у нее есть в собственности автомобиль, и объявили его в исполнительный розыск, так как женщина скрывала его местонахождение.

— Приставы разыскали автомашину должницы, хотя женщина утверждала, что авто в другом городе. На автомобиль наложен арест, — уточнили в ведомстве.

Судебные приставы напоминают гражданам о возможности узнать о своих задолженностях и оплатить их на сайте ГУФССП России по Свердловской области.