В Самаре «Заварка» расскажет о жизни детей войны и проведет еврейский гастротур

8 и 10 августа в музее-галерее «Заварка» пройдут два тематических мероприятия.
8 августа в 18:30 состоится кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Гости узнают, как жили дети в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. Экспозиция включает фото, документы и предметы 1940-х годов.
Ведущий — Кирилл Гуров. Вход — по билетам, количество мест ограничено.
10 августа в 14:00 запланирован гастрономический тур по еврейской кухне (12+). Его проведёт Юлия Коган, сооснователь Еврейского музея Самары. Участники попробуют форшмак и чай «Иерусалимская роза» и узнают об истории еврейского быта.
Участие — по билетам, обязательна запись по телефону +7 (846)202−32−17. Адрес музея: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, что 16 и 17 августа в Струковском саду пройдет десятый фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» (0+).
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