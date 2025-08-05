Подарок с двойным дном: мошенники стали использовать Telegram для незаконной рекламы

МВД России предупредило о новой схеме распространения запрещённого контента через мессенджер Telegram. Как сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями, мошенники используют функцию цифровых подарков для скрытой рекламы наркотических магазинов, онлайн-казино и экстремистских сайтов.