Подарок с двойным дном: мошенники стали использовать Telegram для незаконной рекламы

МВД России предупредило о новой схеме распространения запрещённого контента через мессенджер Telegram. Как сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями, мошенники используют функцию цифровых подарков для скрытой рекламы наркотических магазинов, онлайн-казино и экстремистских сайтов.
По информации ведомства, злоумышленники дарят администраторам популярных каналов цифровые подарки, содержащие ссылки на запрещённые ресурсы. Подобные методы позволяют преступникам оставаться в тени, перекладывая ответственность за распространение запрещённой информации на администраторов каналов.
Депутат Госдумы Антон Немкин подтвердил, что эта схема активно используется для обхода блокировок. В МВД рекомендовали владельцам Telegram-каналов регулярно проверять вкладку с полученными подарками и удалять подозрительные.
Прежде стало известно, что украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами. Аферистов обучают не просто зачитывать заготовленные тексты, а эмоционально вовлекаться в разговор.