Европейский зоопарк просит отдавать домашних питомцев на корм хищникам

Пиа Нильсен, заместитель директора Ольборгского зоопарка, рассказывает: «В течение многих лет в Ольборгском зоопарке мы кормили наших хищников более мелким поголовьем. При содержании плотоядных животных необходимо обеспечивать их мясом, предпочтительно мехом, костями и т.д., чтобы гарантировать им как можно более натуральное питание. Поэтому имеет смысл разрешить животным, которые по разным причинам нуждаются в эвтаназии, приносить пользу таким образом. В Дании эта практика распространена, и многие наши гости и партнеры ценят возможность внести свой вклад. Домашний скот, который мы получаем в качестве пожертвований, — это куры, кролики, морские свинки и лошади».