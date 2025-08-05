Европейский зоопарк просит отдавать домашних питомцев на корм хищникам

Датский зоопарк просит владельцев домашних животных пожертвовать кроликов и лошадей на корм его хищникам. Зоологическое учреждение предлагает подвергнуть эвтаназии животных, которых необходимо усыпить, чтобы «ничто не пропало даром».
Зоопарк в Дании призывает пожертвовать здоровых мелких домашних животных для «бережной эвтаназии» и скармливания хищникам, пишет The Guardian.
Зоопарк Ольборга призвал владельцев кур, кроликов и морских свинок отдавать своих питомцев целиком на съедение животным, включая европейскую рысь.
В сообщении зоопарка говорилось, что живые пожертвования будут умерщвлены обученным персоналом. В учреждении обещают, что «ничто не пропадет даром», а также говорится, что зоопарк «с благодарностью» получит живых лошадей.
В зоопарке заявили, что такие животные нужны для того, чтобы «имитировать естественную пищевую цепочку животных — как ради благополучия животных, так и ради профессиональной честности».
«Куры, кролики и морские свинки составляют важную часть рациона наших хищников», — написал зоопарк Ольборга в посте в социальных сетях, сопроводив его фотографией рыси с открытой пастью. — Особенно европейской рыси, которой нужна цельная добыча, похожая на ту, на которую она охотилась бы в естественных условиях в дикой природе".
«Если у вас есть здоровое животное, которое по разным причинам нуждается в усыплении, вы можете пожертвовать его нам. Обученный персонал мягко усыпляет животных, а затем они будут использованы в пищу. Таким образом, ничто не пропадает даром — и мы обеспечиваем естественное поведение, питание и благополучие наших хищников».
Чтобы узнать больше об этой схеме, владельцам домашних животных рекомендуется перейти по веб-ссылке, на которой изображен тигр, вгрызающийся в кусок мяса, и которая описывает более тонкие детали программы умерщвления домашних животных.
Зоопарк также заявил, что примет лошадей, которых будут забивать в пищу для хищников. «Наши потребности меняются в течение года, и может возникнуть очередь», — добавили в зоопарке.
Любая лошадь, подаренная зоопарку, должна иметь лошадиный паспорт и право на налоговый вычет из стоимости лошади, которая рассчитывается исходя из ее веса.
Публикация в социальных сетях вызвала множество откликов и комментариев, отмечает The Guardian. Некоторые раскритиковали это обращение, а один из комментаторов назвал его «больным изобретением».
Другие же высказались в поддержку. «Несколько лет назад я отвел лошадь в зоопарк», — сказал один из них. «Это было самое мирное и спокойное мероприятие».
Пиа Нильсен, заместитель директора Ольборгского зоопарка, рассказывает: «В течение многих лет в Ольборгском зоопарке мы кормили наших хищников более мелким поголовьем. При содержании плотоядных животных необходимо обеспечивать их мясом, предпочтительно мехом, костями и т.д., чтобы гарантировать им как можно более натуральное питание. Поэтому имеет смысл разрешить животным, которые по разным причинам нуждаются в эвтаназии, приносить пользу таким образом. В Дании эта практика распространена, и многие наши гости и партнеры ценят возможность внести свой вклад. Домашний скот, который мы получаем в качестве пожертвований, — это куры, кролики, морские свинки и лошади».
На прошлой неделе, напоминает The Guardian, зоопарк в Нюрнберге, Германия, вызвал возмущение после того, как она забраковала 12 здоровых гвинейских бабуинов из-за переполненности их вольера и, как сообщается, скормила их львам на виду у публики.