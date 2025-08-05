Сергей Собянин: «Москвариум» на ВДНХ празднует 10-летний юбилей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «Москвариум» стал одним из наиболее популярных павильонов ВДНХ, 5 августа он празднует 10-летний юбилей.
«Центр океанологии и морской биологии “Москвариум” стал одним из самых популярных павильонов главной выставки страны и за 10 лет работы принял более 18 миллионов посетителей», — написал градоначальник в личном блоге.
По словам Сергея Собянина, общий объем воды в «Москвариуме» достигает 25 миллионов литров. Коллекция центра насчитывает 600 видов и 12 тысяч водных обитателей. В аквариумах можно увидеть редких, особо охраняемых и краснокнижных животных.
Кроме того, как отметил градоначальник, в «Москвариуме» регулярно проходят детские спектакли и интерактивные выставки. Специалисты создали 11 водных шоу. Их посетили свыше трех миллионов человек.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что ВДНХ ежегодно принимает более 30 миллионов гостей, 1 августа выставка отметила свои 86 лет.