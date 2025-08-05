Воду на сутки отключат в двух районах Воронежа

Оно затронет часть Коминтерновского и часть Центрального районов. Воды не будет сутки — с 22.00 вторника, 5 августа, и до 23.00 среды, 6 августа.
Причина — плановые работы по переключению горожан к новым сетям.
В Коминтерновском районе воды не будет по следующим адресам:
ул. 45 Стрелковой дивизии 104, 106, 108, 110, 123, 125, 127;
пр-т. Московский 44а, 48а, 48Б, 52;
ул. Славы 3, 5, 7, 13а и дома частного сектора 4−20;
пер. Славы 1а;
пер. Ракетный 2−35;
пр-т. Рабочий 100;
ул. Елецкая 5а;
пр-т. Труда 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Урицкого 88, 90, 92, 155, 157;
ул. Свердлова 15−37 (нечетная сторона) и 62−88 (четная сторона);
ул. Варейкиса 23к;
В Центральном районе в зону ограничения попадают дома:
ул. Средне-Московская 45−99;
ул. Кольцовская 40−46а2;
ул. Желябова;
ул. 3 Интернационала 4;
ул. Войкова 8;
ул. Революции 1905 года 7, 40, 42.
Кроме того, предупреждают в пресс-службе «РВК-Воронеж», в жилых домах и социальных объектах, находящихся в квартале Рабочий проспект — Карпинского — Урицкого — Московский проспект, будет снижено давление.
Жителям Левобережного района повезло еще меньше. Им воду выключили практически на два дня. Краны опустели сегодня утром. Восстановить водоснабжение обещают лишь завтра к 22.00.