В Казани подготовка к школе обойдется в среднем в 13 тысяч рублей

Жителям Казани подготовка к школе в 2025 году обойдется в среднем 13 тысяч рублей. Анализ платформы объявлений показывает рост продаж школьных товаров.
Полный комплект школьной формы и канцелярии для девочек стоит 13 тысяч рублей, для мальчиков — 12,7 тысячи рублей, или 6,4 тысячи рублей «с рук» (экономия около 40%). Продажи пиджаков выросли на 91%, брюк — на 12%. Новый комплект для мальчиков стоит 3,3 тысячи рублей, «с рук» — 2,6 тысячи рублей. Для девочек он обойдется в 3,8 тысячи рублей и 2,8 тысячи рублей соответственно.
Продажи спортивных костюмов для мальчиков выросли на 20%, кроссовок — на 15%. Новый комплект для физкультуры стоит 3,1 тысячи рублей, «с рук» — 1,5 тысячи рублей. Девочки покупают спортивные костюмы на 40% чаще (цена 2,7 тысячи рублей, «с рук» — 1,3 тысячи рублей).
Продажи рюкзаков увеличились на 25%. Комплект канцелярии стоит 6,5 тысячи рублей в магазине и 2,3 тысячи рублей «с рук». Для домашнего обучения важны компьютерные столы и кресла. Их продажи выросли на 50% и 66% соответственно. Новый комплект стоит около 18 тысяч рублей, «с рук» — 10 тысячи рублей.
Напомним, в пригороде Казани столетнюю школу сделают объектом культурного наследия. Ее здание было построено в 1912 году.