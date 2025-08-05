В Казани подготовка к школе обойдется в среднем в 13 тысяч рублей

Полный комплект школьной формы и канцелярии для девочек стоит 13 тысяч рублей, для мальчиков — 12,7 тысячи рублей, или 6,4 тысячи рублей «с рук» (экономия около 40%). Продажи пиджаков выросли на 91%, брюк — на 12%. Новый комплект для мальчиков стоит 3,3 тысячи рублей, «с рук» — 2,6 тысячи рублей. Для девочек он обойдется в 3,8 тысячи рублей и 2,8 тысячи рублей соответственно.