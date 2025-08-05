Мария Багреева: число заказчиков на Портале поставщиков выросло до 60 тысяч

«Сегодня к платформе подключены заказчики из 42 субъектов Российской Федерации — за пять лет их количество выросло почти на 24%. А с начала этого года к порталу присоединились 2267 заказчиков, больше всего — из Тульской, Рязанской и Московской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа», — добавил Пуртов.