Мария Багреева: число заказчиков на Портале поставщиков выросло до 60 тысяч

К середине 2025 года число государственных и муниципальных заказчиков на столичном портале поставщиков выросло до 60 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Около половины из них представляет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Нижегородскую и Челябинскую области. За последние пять лет количество заказчиков на портале поставщиков выросло почти на 30%», — добавила Мария Багреева.
Заместитель мэра также отметила, что за более чем 12 лет работы столичный портал поставщиков стал межрегиональной платформой для проведения закупок малого объема.
«С его помощью государственные и муниципальные организации, среди которых школы, детские сады, поликлиники, больницы, театры и другие учреждения, приобретают необходимые товары, работы и услуги», — подчеркнула она.
Основные преимущества портала поставщиков Москвы: возможность для бизнеса участвовать в межрегиональных закупках, цифровизация и оперативность сделок. Так благодаря дистанционному формату поставщики могут приступить к отгрузке продукции уже в день подписания контракта.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на портале поставщиков зарегистрировано более 378 тыс. предпринимателей со всей страны, из них 90% — это субъекты малого и среднего предпринимательства. В каталоге продукции портала — больше 3,2 млн наименований товаров, работ и услуг.
«Сегодня к платформе подключены заказчики из 42 субъектов Российской Федерации — за пять лет их количество выросло почти на 24%. А с начала этого года к порталу присоединились 2267 заказчиков, больше всего — из Тульской, Рязанской и Московской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа», — добавил Пуртов.