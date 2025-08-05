Рекорд, который не состоялся: опытный гонщик погиб, разогнавшись до 455 км/ч

Ранее в Бразилии двухлетний мальчик случайно застрелил свою мать, играя с отцовским пистолетом. Ребенок взял со стола пистолет Glock, оставленный без присмотра на веранде. Родители в этот момент разговаривали неподалеку. Через несколько секунд малыш нажал на курок, пуля попала в грудь и руку 27-летней женщине.