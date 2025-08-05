Рекорд, который не состоялся: опытный гонщик погиб, разогнавшись до 455 км/ч

Во время «Недели скорости» на солончаках Бонневилль в штате Юта (США) произошла смертельная авария. Как сообщает Associated Press, 60-летний гонщик Крис Рашке из команды Speed Demon Racing погиб 4 августа при попытке установить новый скоростной рекорд.
Инцидент произошёл, когда опытный спортсмен, разогнавшийся до 283 миль/час (около 455 км/ч), потерял контроль над своим стримлайнером Speed Demon. Автомобиль сошёл с трассы через 2,5 мили (4 км) после старта. Точная причина аварии пока не установлена — рассматриваются версии механической неисправности, ошибки пилотирования и влияния погодных условий.
Рашке был ветераном автоспорта с 40-летним стажем. Начав карьеру в начале 1980-х на трассе Ventura Raceway, он прошёл путь от гонок на мини-автомобилях до участия в престижных скоростных заездах. Последние годы гонщик совмещал выступления с работой в компании, производящей крепежи для гоночных автомобилей.
Ранее в Бразилии двухлетний мальчик случайно застрелил свою мать, играя с отцовским пистолетом. Ребенок взял со стола пистолет Glock, оставленный без присмотра на веранде. Родители в этот момент разговаривали неподалеку. Через несколько секунд малыш нажал на курок, пуля попала в грудь и руку 27-летней женщине.