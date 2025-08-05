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G1: Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перевели под домашний арест

Судья Верховного федерального суда Бразилии (STF) Алешандри ди Мораис постановил перевести экс-президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение ранее установленных судебных ограничений. Об этом сообщил портал G1.

Судья Верховного федерального суда Бразилии (STF) Алешандри ди Мораис постановил перевести экс-президента страны Жаира Болсонару под домашний арест за нарушение ранее установленных судебных ограничений. Об этом сообщил портал G1.

— Мораис в этот понедельник вынес постановление о домашнем аресте бывшего президента Жаира Болсонару. Мораис объяснил, что он не выполнил предписанные ему обеспечительные меры, разместив контент в социальных сетях своих детей, — говорится в публикации портала.

При этом судья запретил бывшему политику принимать гостей, за исключением близких родственников и адвокатов. Болсонару обязан носить на ноге электронный браслет, а все мобильные устройства, находящиеся в доме, изъяли правоохранители.

В апреле сообщалось, что состояние Жаира Болсонару ухудшилось после абдоминальной операции. Тогда ему должны были провести новые диагностические исследования с помощью визуализирующих методов.

В 2024 году Жаира Болсонару обвинили в присвоении госимущества. Ему также предъявили обвинение в преступном сговоре и отмывании денег.