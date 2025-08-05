G1: Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару перевели под домашний арест

— Мораис в этот понедельник вынес постановление о домашнем аресте бывшего президента Жаира Болсонару. Мораис объяснил, что он не выполнил предписанные ему обеспечительные меры, разместив контент в социальных сетях своих детей, — говорится в публикации портала.