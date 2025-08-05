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«Зависит наша жизнь»: Анатолий Цой поздравил МЧС с 35-летием

Певец Анатолий Цой поздравил МЧС с 35-летием. Видео с поздравлением опубликовало ведомство в своем Telegram-канале во вторник, 5 августа.

Певец Анатолий Цой поздравил МЧС с 35-летием. Видео с поздравлением опубликовало ведомство в своем Telegram-канале во вторник, 5 августа.

На опубликованной видеозаписи музыкант стоит в костюме сотрудников ведомства.

— В первую очередь хочется пожелать всем сотрудникам МЧС быть здоровыми, потому что от вашего здоровья зависит наша жизнь, — отметил певец в своем обращении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием. Он отметил, что актер создал неповторимую галерею выдающихся ролей, ставших эталоном профессионального мастерства. Также президент Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего Леонида Якубовича, пожелав ему вдохновения, здоровья и благополучия.

В середине июня Путин также выразил свои поздравления международному детскому центру «Артек». Он добавил, что в текущий момент «Артек» является одним из самых крупных и известных комплексов детского отдыха в мире, а его притягательность для детей продолжает расти.