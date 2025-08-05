В общепите из Волгограда нашли опасный фастфуд

Данный случай — не единичный. Россельхознадзор активно ведет работу по контролю за предприятиями общепита в Волгоградской области. С начала года проведено более 40 выездных обследований, и выдано свыше 130 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство намерено и дальше пресекать подобные нарушения, чтобы обеспечить безопасность потребителей и защитить их от некачественной продукции.