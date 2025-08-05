В общепите из Волгограда нашли опасный фастфуд

В городе Камышин Волгоградской области предприниматель, занимающийся общественным питанием, поплатился за игнорирование требований ветеринарного контроля. После неоднократных предупреждений и проверок, Россельхознадзор вынудил его изъять из оборота и уничтожить партию мяса, не имеющего необходимых документов, подтверждающих его происхождение и безопасность, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Выяснилось, что бизнесмен наладил производство и продажу фастфуда, включая шаурму и сосиски в тесте, используя сырье сомнительного качества. Проверки показали, что мясо говядины, свинины и курицы поступало в заведение без ветеринарных сопроводительных документов, что является грубым нарушением закона.
Данный случай — не единичный. Россельхознадзор активно ведет работу по контролю за предприятиями общепита в Волгоградской области. С начала года проведено более 40 выездных обследований, и выдано свыше 130 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство намерено и дальше пресекать подобные нарушения, чтобы обеспечить безопасность потребителей и защитить их от некачественной продукции.