Хачанов обыграл американца Михельсена и вышел в полуфинал «Мастерса»

Российский теннисист Карен Хачанов успешно прошел в полуфинал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Торонто.
В четвертьфинале он одержал победу над американцем Алексом Михельсеном. Матч, продолжавшийся 1 час 44 минуты, завершился в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
В борьбе за выход в финал Хачанову предстоит сыграть с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Хачанову 29 лет, он является обладателем восьми титулов ATP. Наивысшими достижениями на турнирах Большого шлема для него стали полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022).
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.