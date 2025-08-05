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Хачанов обыграл американца Михельсена и вышел в полуфинал «Мастерса»

В борьбе за выход в финал Хачанову предстоит сыграть с немецким теннисистом Зверевым.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Карен Хачанов успешно прошел в полуфинал престижного турнира серии «Мастерс», проходящего в Торонто.

В четвертьфинале он одержал победу над американцем Алексом Михельсеном. Матч, продолжавшийся 1 час 44 минуты, завершился в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

В борьбе за выход в финал Хачанову предстоит сыграть с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Хачанову 29 лет, он является обладателем восьми титулов ATP. Наивысшими достижениями на турнирах Большого шлема для него стали полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира «Кубок Короля» в Испании.