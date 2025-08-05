Кто такая Тай Лил Тэй (Lil Tay): как девочка-скандал стала 18-летней миллионершей

Именно Джейсон Тянь, который был старше сестры на 6 лет, стал ключевой фигурой в её карьере. По данным СМИ, он придумал её провокационный образ и фактически управлял её соцсетями. Когда первые ролики Тай Лил Тэй (Lil Tay) стали вирусными, семья перебралась в Лос-Анджелес, где девочка перешла на домашнее обучение, полностью сосредоточившись на медийной карьере.