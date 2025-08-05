Кто такая Тай Лил Тэй (Lil Tay): как девочка-скандал стала 18-летней миллионершей

4 августа 2025 года интернет взорвала новость: 18-летняя рэперша и блогерша Тай Лил Тэй (Lil Tay) заработала более миллиона долларов за 3 часа после регистрации на платформе контента для взрослых. Это стало абсолютным рекордом. Но за этим успехом — годы скандалов, семейных драм и неоднозначной славы.
Детство: от Клэр Хоуп до Тай Лил Тэй (Lil Tay).
Тай Тянь (настоящее имя при рождении — Клэр Эйлин Ки Хоуп) появилась на свет 29 июля 2007 года в Атланте (США). Её мать, Анжела Тянь, работала агентом по недвижимости, а отец, Кристофер Хоуп, был адвокатом. Родители не состояли в браке, и после разрыва девочка переехала с матерью и сводным братом Джейсоном в Ванкувер (Канада).
Именно Джейсон Тянь, который был старше сестры на 6 лет, стал ключевой фигурой в её карьере. По данным СМИ, он придумал её провокационный образ и фактически управлял её соцсетями. Когда первые ролики Тай Лил Тэй (Lil Tay) стали вирусными, семья перебралась в Лос-Анджелес, где девочка перешла на домашнее обучение, полностью сосредоточившись на медийной карьере.
Взлёт и скандалы: как 10-летняя девочка стала «самой молодой флексершей».
В начале 2018 года 10-летняя Тай Лил Тэй (Lil Tay) прославилась роликами, где хвасталась «богатством», материлась и оскорбляла подписчиков. Её коронные фразы — «Самая молодая флексерша века» и «У меня больше денег, чем у тебя за всю жизнь» — разлетелись на мемы.
Но быстро выяснилось, что роскошные особняки и машины в её видео — не её собственность. Ролики записывались в объектах недвижимости, с которыми работала её мать, а Mercedes-Benz 550 SL принадлежал работодателю родительницы. Анжелу Тянь уволили после скандала, а Тай Лил Тэй (Lil Tay) обвинили в обмане аудитории.
Вскоре в сеть попало видео, где Джейсон жёстко диктует сестре реплики, а знакомые рассказывали, что он оскорблял её во время съёмок. Отец Клэр, Кристофер Хоуп, подал в суд, чтобы ограничить влияние матери и брата и вернуть дочь в Канаду.
Исчезновение, фейковая смерть и операция на сердце.
После судебных разбирательств аккаунты Тай Лил Тэй (Lil Tay) исчезли на несколько лет. В 2023 году она неожиданно вернулась в соцсети, но новый виток популярности сопровождался ещё большим скандалом.
9 августа 2023 года появился пост о том, что Тай Лил Тэй (Lil Tay) и её брат погибли. Новость мгновенно разлетелась по миру, но через сутки полиция опровергла её — аккаунт взломали. Позже Тай заявила, что за этим стояли «враждебно настроенные люди».
А в сентябре 2024 года она перенесла операцию на открытом сердце из-за обнаруженной опухоли.
18 лет, платформа контента для взрослых и миллион за 3 часа.
В 2025 году Тай Лил Тэй (Lil Tay) официально сменила имя на Тай Тянь, убрав фамилию отца, и начала встречаться с другом известного стримера Кая Сената (Kai Cenat).
29 июля 2025 года ей исполнилось 18, и уже в полночь она зарегистрировалась на платформе контента для взрослых. По её словам, ровно в 00:01 после дня рождения она начала загружать контент. Результат? 1 миллион долларов за 3 часа — рекорд платформы.
Тай Лил Тэй (Lil Tay) заявила, что получала предложения от агентств на 40−50 миллионов, но выбрала независимость.