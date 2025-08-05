«У нас какой-то сумасшедший график»: игрок «Крыльев» Витюгов — о старте сезона

27-летний полузащитник Максим Витюгов прокомментировал выступление «зелено-бело-синих» в чемпионате и Кубке России.
После трех туров Премьер-лиги «Крылья» занимают второе место с семью очками. Больше только у «Локомотива» — девять. Волжане разошлись ничьей с «Акроном» — 1:1, одолели «Пари НН» дома — 2:0 и «Ростов» на выезде — 4:1 (6+).
В Кубке разобрались с «Краснодаром» на его поле — 2:1 (6+) и делят первую строчку в группе B со столичным «Динамо».
Своими впечатлениями от старта сезона поделился футболист «КС» Максим Витюгов. Впервые отличился за волжан как раз в игре с «Ростовом». Причем в клубе с лета 2020 года.
«Впечатления отличные. У нас какой-то сумасшедший график. Хорошо, что все получается. В этом матче получилось забить. Хочу поблагодарить всех», — сказал полузащитник «КС» «Матч ТВ».
Ранее экс-замгендиректора самарцев Руслан Пименов заявил, что в этом сезоне Вадим Раков сможет наколотить 15 мячей.
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