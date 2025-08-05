Раскрыты первые безобидные симптомы болезни Альцгеймера

Ранние признаки болезни Альцгеймера легко перепутать с другими состояниями или даже принять за вариант нормы, пояснил Александр Умнов, преподаватель кафедры хирургии медфакультета Государственного университета просвещения. Его комментарий приводит «Лента.ру».
Специалист охарактеризовал болезнь Альцгеймера как хроническое прогрессирующее дегенеративное поражение нервной системы, приводящее к развитию деменции. Одним из первоначальных симптомов, по его словам, может быть нарушение кратковременной памяти, особенно в части недавних событий: например, человек забывает, выключил ли плиту или утюг.
Развивается пространственная дезориентация, возникают затруднения с подбором слов и построением фраз, снижается способность к критической оценке и запоминанию новой информации. Появляются сложности с самостоятельным обслуживанием, пациенты постепенно утрачивают бытовые навыки и становятся зависимыми от посторонней помощи, добавил эксперт.
Хирург указал, что факторами, способствующими развитию патологии, являются эпизоды повышенного артериального давления и депрессивные состояния. Он также отметил, что чаще заболевание диагностируется у людей с низким уровнем образования и отсутствием интеллектуальной активности; со временем симптоматика неуклонно прогрессирует.
Читайте также: Российская туристка полностью оглохла во время отдыха в Китае.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.