Раскрыты первые безобидные симптомы болезни Альцгеймера

Специалист охарактеризовал болезнь Альцгеймера как хроническое прогрессирующее дегенеративное поражение нервной системы, приводящее к развитию деменции. Одним из первоначальных симптомов, по его словам, может быть нарушение кратковременной памяти, особенно в части недавних событий: например, человек забывает, выключил ли плиту или утюг.