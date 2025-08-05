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Август в Хабаровском крае запомнится фестивалями и парадами

Жителей ждут гастрономические праздники, парады ремёсел и спортивные турниры.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдёт серия фестивалей, выставок и ярмарок, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Афишу на август подготовило краевое министерство культуры. Основные события охватят все районы региона.

Так, 10 августа в Хабаровске откроется гастрономический фестиваль «Амурская кухня». Жители смогут попробовать уху, блюда из амурской рыбы и блюда коренных народов. В селе Ванино в середине месяца пройдёт праздник хлеба, а в Троицком — выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Также в афише — семейные фестивали, концерты, конкурсы и ярмарки в Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске и других городах.

Местным жителям и туристам рекомендуют заранее изучить афишу на сайте министерства культуры. Там указаны даты, адреса и ссылки на организаторов.