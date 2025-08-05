Август в Хабаровском крае запомнится фестивалями и парадами

Так, 10 августа в Хабаровске откроется гастрономический фестиваль «Амурская кухня». Жители смогут попробовать уху, блюда из амурской рыбы и блюда коренных народов. В селе Ванино в середине месяца пройдёт праздник хлеба, а в Троицком — выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Также в афише — семейные фестивали, концерты, конкурсы и ярмарки в Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Комсомольске и других городах.