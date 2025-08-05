Большинство студентов вузов Самары считают, что во время учебы нужно работать

Опрос провел сервис SuperJob.
В Самаре 81% студентов дневных отделений вузов считает, что во время учебы полезно работать. При этом почти половина (41%) уверена: любая занятость будет подходящей, независимо от специальности. Около 40% студентов предпочитают совмещать учебу с работой по профессии.
Родители студентов и будущие абитуриенты 2025 года придерживаются другого мнения. 33% убеждены, что студентам следует работать только по специальности, а 23% допускают любую занятость.
Среди горожан с дипломом дневного отделения вуза взгляды разделились почти поровну: 29% за профильную занятость студентов, 26% — за любую работу.
Против работы во время учёбы выступают меньшинство: 28% выпускников, 24% родителей и всего 10% самих студентов полагают, что всё внимание должно быть сосредоточено на учебе.
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