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AFP: 32 расчлененных трупа обнаружила полиция в тайной могиле в Мексике

По останкам, обнаруженным во время поиска пропавших без вести в Мексике, удалось опознать 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

В мексиканском штате Гуанахуато обнаружено массовое захоронение с останками 32 человек. Как сообщает AFP со ссылкой на местную прокуратуру, расчленённые тела были найдены в заброшенном доме города Ирапуато во время поисков пропавших без вести.

По официальным данным, на текущий момент удалось идентифицировать лишь 15 жертв. Прокуратура отметила, что состояние останков, которые находились в пластиковых пакетах, осложняет процесс опознания — они характеризуются как «раздробленные и сложные».

Родственники пропавших из группы Hasta encontrarte (Пока я тебя не найду) посетили место обнаружения тел в надежде получить информацию о своих близких. Одна из женщин, пожелавшая остаться анонимной, рассказала AFP: «Прошло много лет, а мы до сих пор ничего не знаем».

Гуанахуато считается самым опасным штатом Мексики из-за постоянных столкновений между наркокартелями. По статистике, именно здесь фиксируется наибольшее количество убийств в стране, связанных с борьбой преступных группировок за влияние.

Тем временем криминальная хроника Мексики пополнилась новым трагическим эпизодом. В городе Ирапуато штата Гуанахуато во время празднования католического праздника произошла стрельба. По официальным данным, в результате инцидента погибли 11 человек.