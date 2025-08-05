AFP: 32 расчлененных трупа обнаружила полиция в тайной могиле в Мексике

В мексиканском штате Гуанахуато обнаружено массовое захоронение с останками 32 человек. Как сообщает AFP со ссылкой на местную прокуратуру, расчленённые тела были найдены в заброшенном доме города Ирапуато во время поисков пропавших без вести.
По официальным данным, на текущий момент удалось идентифицировать лишь 15 жертв. Прокуратура отметила, что состояние останков, которые находились в пластиковых пакетах, осложняет процесс опознания — они характеризуются как «раздробленные и сложные».
Родственники пропавших из группы Hasta encontrarte (Пока я тебя не найду) посетили место обнаружения тел в надежде получить информацию о своих близких. Одна из женщин, пожелавшая остаться анонимной, рассказала AFP: «Прошло много лет, а мы до сих пор ничего не знаем».
Гуанахуато считается самым опасным штатом Мексики из-за постоянных столкновений между наркокартелями. По статистике, именно здесь фиксируется наибольшее количество убийств в стране, связанных с борьбой преступных группировок за влияние.
Тем временем криминальная хроника Мексики пополнилась новым трагическим эпизодом. В городе Ирапуато штата Гуанахуато во время празднования католического праздника произошла стрельба. По официальным данным, в результате инцидента погибли 11 человек.