AFP: 32 расчлененных трупа обнаружила полиция в тайной могиле в Мексике

Родственники пропавших из группы Hasta encontrarte (Пока я тебя не найду) посетили место обнаружения тел в надежде получить информацию о своих близких. Одна из женщин, пожелавшая остаться анонимной, рассказала AFP: «Прошло много лет, а мы до сих пор ничего не знаем».