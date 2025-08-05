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Посольство Китая: Сотрудничество РФ и КНР не подлежит осуждению со стороны США

В Китае резко высказались о санкциях США за сотрудничество с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Китай считает оправданным и не подлежащим осуждению со стороны американской администрации экономическое и торговое сотрудничество с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя проект американских законодателей о санкциях против КНР за якобы поддержку СВО на Украине.

Дипломат отметил, что относительно украинского конфликта у Пекина справедливая и объективная позиция, и власти Китая работают над его урегулированием. Лю Пэнъюй добавил, что КНР «не предоставляет летальные вооружения ни одной из сторон конфликта» и «строго контролирует экспорт товаров двойного назначения».

«Как любая другая страна, Китай осуществляет нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией на основе равенства и взаимной выгоды. Оно оправдано и не подлежит осуждению», — заключил пресс-секретарь.

Накануне в США группа сенаторов предложила ввести санкции против Китая за поддержку российской специальной военной операции на Украине. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в сенат 119-го созыва американского конгресса.

В Китае, в свою очередь, отметили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп засыпал руководство Индии и Бразилии угрозами. Однако ни КНР, ни Индия не планируют отказываться от российских энергоносителей. Они не подчинятся Белому дому.

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