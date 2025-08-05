Посольство Китая: Сотрудничество РФ и КНР не подлежит осуждению со стороны США

Китай считает оправданным и не подлежащим осуждению со стороны американской администрации экономическое и торговое сотрудничество с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя проект американских законодателей о санкциях против КНР за якобы поддержку СВО на Украине.