В США учительницу арестовали за многократное изнасилование своей ученицы

Бывшая преподавательница из Огайо признала себя виновной в сексуальном насилии над ученицей, которой на момент начала преступлений было всего 13 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летней Стефани Эрин Келленбергер, ранее преподававшей английский язык в средней школе Шелби, грозит до 15 лет тюрьмы. Оглашение приговора назначено на 6 октября — за день до её 41-го дня рождения.
По словам прокуроров, Келленбергер начала «ухаживать» за девочкой, когда той было 13 лет, а сексуальные контакты начались в 14-летнем возрасте. Правонарушения продолжались до достижения жертвой возраста согласия — 16 лет, уточнил помощник прокурора округа Ричленд Брайан Дав.
Адвокат Келленбергер заявил в суде, что «вопрос согласия не был проблемой», а прокурор Дав добавил, что якобы «применение силы не имело места».
После освобождения Келленбергер предстоит пять лет находиться под надзором и каждые 90 дней отмечаться в полиции. Ей запрещено контактировать с бывшей ученицей, а учительская лицензия будет аннулирована.
Ранее сообщалось о случае, когда в США учительницу христианской школы арестовали по подозрению в изнасиловании ребенка. Следствие считает, что педагог совершала подобные преступления и в отношении других детей.