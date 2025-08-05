В Уфе воду отключили в 27 домах, четырех детсадах, школе и поликлинике

Горячую воду также отключили в многоквартирных домах 5, 5а на на улице Репина и в детском саду № 91.
Аварийную ситуацию устраняют сотрудники ООО «БашРТС». Причина отключения воды и время завершения работ не указываются.
По данным Управления гражданской защиты администрации Уфы, без горячей воды остались 25 многоквартирных домов на улицах Бикбая, Гагарина и Маршала Жукова, а также детские сады № 122, № 301, № 308, школа № 37 и поликлиника № 43.
Горячую воду также отключили в многоквартирных домах 5, 5а на на улице Репина и в детском саду № 91.
Аварийную ситуацию устраняют сотрудники ООО «БашРТС». Причина отключения воды и время завершения работ не указываются.