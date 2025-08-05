В Татарстане выявили 12 нелегальных мигрантов

В отношении нарушителей составлены 14 административных материалов. Большая часть из них заключается в нарушении режима пребывания в РФ. Сотрудники МВД выявили одно нарушение в незаконной трудовой деятельности, одно — в несоответствии цели выезда и еще одно — в уклонении от прохождения медицинского освидетельствования.
На девять иностранцев вынесены постановления о принудительном выдворении за пределы РФ. Сейчас ведется сбор доказательств для привлечения работодателя, нанявшего мигрантов, к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.
Среди иностранцев выявлены нарушители ПДД. Зафиксировано два нарушения управления транспортом без пристегнутых ремней, один факт вождения автомобиля без прав и нарушение требований к перевозке детей.