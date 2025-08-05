В Татарстане выявили 12 нелегальных мигрантов

В отношении нарушителей составлены 14 административных материалов. Большая часть из них заключается в нарушении режима пребывания в РФ. Сотрудники МВД выявили одно нарушение в незаконной трудовой деятельности, одно — в несоответствии цели выезда и еще одно — в уклонении от прохождения медицинского освидетельствования.