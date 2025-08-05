Жителей Красноярского края предупредили о фейковом сайте Роспотребнадзора

Жителям напоминают, что официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю доступен по следующему адресу. Само оно находится в Красноярске по адресу: улица Каратанова, 21.Получить консультацию специалистов можно по телефону горячей линии 8 (391) 226−89−50 , также с ними можно связаться в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках.