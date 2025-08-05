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Жителей Красноярского края предупредили о фейковом сайте Роспотребнадзора

На просторах интернета выявлен ресурс, выдающий себя за сайт Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Источник: Скриншот

Об этом сегодня сообщили в настоящем ведомстве:

«Фейковый сайт обманным путем пытается вызвать доверие у жителей нашего региона. Важно отметить, что при обращении в подобные организации есть риск потерять деньги, не получив при этом желаемый результат. Будьте внимательны и не дайте ввести себя в заблуждение!».

В настоящее время решается вопрос о передаче информации о фейковом сайте в компетентные органы.

Жителям напоминают, что официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю доступен по следующему адресу. Само оно находится в Красноярске по адресу: улица Каратанова, 21.Получить консультацию специалистов можно по телефону горячей линии 8 (391) 226−89−50, также с ними можно связаться в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках.