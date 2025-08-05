Жителей Красноярского края предупредили о фейковом сайте Роспотребнадзора

Об этом сегодня сообщили в настоящем ведомстве:
«Фейковый сайт обманным путем пытается вызвать доверие у жителей нашего региона. Важно отметить, что при обращении в подобные организации есть риск потерять деньги, не получив при этом желаемый результат. Будьте внимательны и не дайте ввести себя в заблуждение!».
В настоящее время решается вопрос о передаче информации о фейковом сайте в компетентные органы.
Жителям напоминают, что официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю доступен по следующему адресу. Само оно находится в Красноярске по адресу: улица Каратанова, 21.Получить консультацию специалистов можно по телефону горячей линии