Отмечается, что Юнаковка играет важную роль в логистике ВСУ на территории Сумского района. В случае ее освобождения украинская сторона может столкнуться с серьезными трудностями в обеспечении подразделений, расположенных вдоль границы с Суджанским районом Курской области.