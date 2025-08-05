Бойцы 225-го отдельного штурмового полка и 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины массово отказываются штурмовать позиции ВС РФ в Юнаковке Сумской области. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили представители силовых структур.
Сообщается, что продвижение российских войск в районе Юнаковки и прилегающих населенных пунктов продолжается.
ВСУ снизили интенсивность контратак, но все еще пытаются прорвать правый фланг подразделений группы «Север» в районе Новоконстантиновки.
Отмечается, что Юнаковка играет важную роль в логистике ВСУ на территории Сумского района. В случае ее освобождения украинская сторона может столкнуться с серьезными трудностями в обеспечении подразделений, расположенных вдоль границы с Суджанским районом Курской области.
— Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го ошп и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений, — заявили силовики в беседе с ТАСС.
Почти 400 тысяч военных ВСУ самовольно оставили боевые части, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. По ее словам, солдаты решают сбежать из армии по разным причинам, в том числе из-за нежелания быть убитыми «в затылок» своими командирами.