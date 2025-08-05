Минприроды заявило о нарушениях почти на всех мусорных полигонах в Беларуси

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды выявило нарушения на большинстве мусорных полигонов в Беларуси. Подробнее рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, во время мониторинга территориальные органы Минприроды выявили нарушения лицензионных требований на 142 из 146 объектах захоронения коммунальных отходов. Таким образом нарушения допускают на большинстве полигонов ТКО в Беларуси.
К самым частым нарушениям относятся несоблюдение утвержденного техрегламента по захоронению вторматериалов. В ряде случаев не соблюдается послойное уплотнение и промежуточная изоляция отходов, есть нарушения касаемо дезинфицирующих средств в ванной для дезинфекции колес мусоровозов, выявляют беспорядочное складирование отходов по всей площади полигона.
Собственникам мусорных полигонов направили предписания для устранения нарушений. При этом 108 предписаний должны были быть исполнены до 1 июля 2025-го. Из них в установленный срок исполнили 21. Неисполнение предписания служит основанием, чтобы приостановить действие лицензии на срок до полугола.
Но еще в Минприроды рассказали, что руководством шести полигонов ТКО, расположенных в поселке Логишин Пинского района, Сенно, Василевичи Речицкого района, Стриженяты Ивьевского района, Уречье Любанского района и в Дрибине в адрес Минприроды были направлены письма о выполнении предписаний. Однако проверка показала, что это не так.
— С учетом этого Минприроды приняты решения о приостановлении лицензий указанным предприятиям на срок шесть месяцев, — прокомментировали в министерстве.
Ранее МинЖКХ сказало, что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси.
Также белорусов предупредили об ужесточении мер за выброшенный из авто мусор.
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