Минприроды заявило о нарушениях почти на всех мусорных полигонах в Беларуси

Но еще в Минприроды рассказали, что руководством шести полигонов ТКО, расположенных в поселке Логишин Пинского района, Сенно, Василевичи Речицкого района, Стриженяты Ивьевского района, Уречье Любанского района и в Дрибине в адрес Минприроды были направлены письма о выполнении предписаний. Однако проверка показала, что это не так.