«Желчные бабы, отстаньте»: Ксения Бородина заступилась за Сердюкова после нападок в Сети

«Я думаю со временем все же желчные бабы отстанут от моего мужа. Нельзя же так обесценивать людей! Он им кто?! А претензии — как к собственному. И ни одна не похожа на счастливого человека. Ну ладно раньше, про терапию не знали, но сейчас это уже максимально доступно. Запишись и начни помогать себе. Раз такая несчастная. На Интернет время есть, а на себя нет», — написала она.