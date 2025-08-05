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Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста

Сергей Собянин сообщил, что благодаря реконструкции мост прослужит долгие годы.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты выполнили реставрационные работы на Большом Каменном мосту за 1,2 года, и рассказал об обновлении этого объекта культурного наследия.

«В первую очередь заменили поврежденные коррозией балки и несущие конструкции, проложили новые коммуникации, отреставрировали гранитную облицовку, установили современное освещение и отремонтированные чугунные ограждения», — написал градоначальник в Telegram.

Сергей Собянин отметил, что наиболее сложной оказалась установка временных металлических конструкций для ремонта тротуаров без ограничения судоходства. Определенные работы выполняли с воды с применением барж и понтонов.

Кроме того, на Большом Каменном мосту специалисты восстановили исторический вид лестничных сходов, обновили дорожное полотно, а также элементы системы освещения. Градоначальник указал, что благодаря проведенным работам объект культурного наследия прослужит долгие годы.

Ранее 5 августа Сергей Собянин сообщил, что «Москвариум» на ВДНХ отмечает 10-летний юбилей. За время работы его посетили более 18 миллионов человек.

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