В Омске после посещения общественной бани пропала женщина

«Сотрудники полиции разыскивают Сабирову Гульмиру Тлеулесовну, 1977 года рождения. Вечером 28 июля она отдыхала с друзьями в банном комплексе на улице Менжинского, но домой так и не вернулась. Родственники обратились в полицию», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Также в сообщении указаны приметы пропавшей: на вид 45 лет, рост около 165 см, темные волосы, карие глаза. Была в сером платье и черных сандалиях. Из особых примет: пирсинг в носу, на правой руке — серебряный браслет и кольцо на безымянном пальце.
Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят позвонить: 79−20−72 или 8−908−792−80−33.