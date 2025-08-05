В Омске после посещения общественной бани пропала женщина

Также в сообщении указаны приметы пропавшей: на вид 45 лет, рост около 165 см, темные волосы, карие глаза. Была в сером платье и черных сандалиях. Из особых примет: пирсинг в носу, на правой руке — серебряный браслет и кольцо на безымянном пальце.