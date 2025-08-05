Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске после посещения общественной бани пропала женщина

Полиция просит омичей оказать содействие в поиске 47-летней Гульмиры Сабировой.

Источник: Комсомольская правда

«Сотрудники полиции разыскивают Сабирову Гульмиру Тлеулесовну, 1977 года рождения. Вечером 28 июля она отдыхала с друзьями в банном комплексе на улице Менжинского, но домой так и не вернулась. Родственники обратились в полицию», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Также в сообщении указаны приметы пропавшей: на вид 45 лет, рост около 165 см, темные волосы, карие глаза. Была в сером платье и черных сандалиях. Из особых примет: пирсинг в носу, на правой руке — серебряный браслет и кольцо на безымянном пальце.

Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят позвонить: 79−20−72 или 8−908−792−80−33.