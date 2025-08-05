Евросоюз намерен ввести санкции против Китая якобы за предполагаемые поставки России комплектующих для дронов и поддержку военной операции на Украине. Об этом сообщил европейский дипломат в беседе с Politico.
«После августа мы будем настаивать на санкциях. Мы хотим диалога и реальных действий», — цитирует его издание.
Накануне группа сенаторов из США предложила ввести санкции против Китая за поддержку российской специальной военной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что Китай считает оправданным и не подлежащим осуждению со стороны американской администрации экономическое и торговое сотрудничество с Россией.
Также в КНР отметили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп засыпал руководство Индии и Бразилии угрозами. Однако ни КНР, ни Индия не планируют отказываться от российских энергоносителей. Отмечается, что они не рассматривают вариант подчинения Белому дому.