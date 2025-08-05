На Свердловскую область упадут обломки космического корабля: «Грохот и вспышки в небе»

Кроме того, горожан предупредили не пугаться, услышав сильный грохот и увидев вспышки в небе. В мэрии также добавили, что ракета приводится в движение малотоксичным топливом типа авиационного керосина, поэтому ее части радиоактивной опасности не представляют. Ступени ракеты с полностью выгоревшим топливом будут падать на необитаемую местность, однако в районе падения могут случайно оказаться охотники, рыбаки или туристы.