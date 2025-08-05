На Свердловскую область упадут обломки космического корабля: «Грохот и вспышки в небе»

Ракета-носитель стартует с космодрома «Байконур» с космическим аппаратом «Бион-М» на борту в 20:13 по московскому времени.
«Администрация муниципального округа Карпинск информирует о запрете с 18 августа 2025 года по 22 августа 2025 года нахождения населения в районе возможного падения отделяющихся ступеней ракеты-носителя (территория, ограниченная в 20 км севернее поселка Кытлым, в 10−12 км северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 км западнее поселка Сосновка, в 4−5 км южнее границ заповедника “Денежкин камень” и в 2−3 км севернее Конжаковского горного массива)», — отметили в муниципалитете.
Кроме того, горожан предупредили не пугаться, услышав сильный грохот и увидев вспышки в небе. В мэрии также добавили, что ракета приводится в движение малотоксичным топливом типа авиационного керосина, поэтому ее части радиоактивной опасности не представляют. Ступени ракеты с полностью выгоревшим топливом будут падать на необитаемую местность, однако в районе падения могут случайно оказаться охотники, рыбаки или туристы.
Предыдущий запуск ракеты-носителя с падением частей на Свердловскую область состоялся в декабре.