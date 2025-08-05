Решено убрать «порнографическую» статую русалки весом 14 тонн

Питер Бех, который сказал, что создал статую в ответ на комментарии туристов о том, что Русалочка, вдохновленная сказкой Ганса Христиана Андерсена, была слишком маленькой, сказал, что жители Драгера часто говорят ему, что им нравится его скульптура. Он надеется найти способ сохранить изваяние в городе.