Решено убрать «порнографическую» статую русалки весом 14 тонн

В Дании разгорелись дебаты о судьбе статуи русалки, которая должна быть убрана с глаз общественности после того, как была названа «уродливой и порнографической» и «горячей мечтой мужчины о том, как должна выглядеть женщина».
Датское агентство по делам дворцов и культуры, как сообщается, демонтирует объект размером 4×6 метров Den Store Havfrue («Большая русалка») из форта Драгер, являющегося частью бывших морских укреплений Копенгагена, поскольку изваяние не соответствует культурному наследию памятника 1910 года постройки, пишет.
Художественный критик Politiken Матиас Кригер назвал статую «уродливой и порнографической».
А Сорин Готфредсен, священник и журналист, написала в газете Berlingske: «Возведение статуи, воплощающей заветную мечту мужчины о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли поможет многим женщинам принять свое тело».
Она добавила: «Многие находят статую вульгарной, непоэтичной и нежелательной, потому что мы задыхаемся в окружении властных тел в общественном месте».
Человек, создавший 14-тонную скульптуру, Питер Бех, сказал, что не понимает критики, заявив, что грудь каменной женской фигуры просто «пропорциональна» ее масштабу.
Другие заявили, что критика отражает отношение общества к женскому телу в целом, и не в лучшую сторону. Для Аминаты Корр Трайн, редактора Berlingske’s debate, пристальное внимание к груди русалки было равносильно бодишеймингу.
«Должна ли обнаженная женская грудь иметь определенную академическую форму и размер, чтобы ей было разрешено появляться на публике?» — написала она.
Отметив, что Большая русалка была «возможно, чуть менее обнаженной», чем ее знаменитая миниатюрная современница из бронзы и гранита, Русалочка, Корр Трэйн добавляет: «С другой стороны, у нее грудь больше, и, вероятно, в этом проблема».
Она подчеркивает: «Возможно, две статуи — Большая и Маленькая Русалочка — олицетворяют две стороны женщины и вечную борьбу за то, что такое настоящая женщина. И, возможно, даже за то, что такое неправильная женщина».
В 2006 году на пирсе Лангелини в Копенгагене, рядом с «Русалочкой», была установлена Большая русалка. Но в 2018 году ее убрали после того, как местные жители осудили ее как «фальшивую и вульгарную русалку».
Впоследствии объект был перенесен в форт Драгер, пока в марте не вмешалось датское агентство по дворцам и культуре, потребовав его демонтажа.
Питер Бех, который сказал, что создал статую в ответ на комментарии туристов о том, что Русалочка, вдохновленная сказкой Ганса Христиана Андерсена, была слишком маленькой, сказал, что жители Драгера часто говорят ему, что им нравится его скульптура. Он надеется найти способ сохранить изваяние в городе.
Датское агентство по дворцам и культуре отказалось от комментариев, констатирует The Guardian.