Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде из-за шторма коммунальщики на несколько часов продлили отключение воды

В Дзержинском районе Волгограда «Концессии» вынуждены были продлить плановое отключение холодного водоснабжения. Коммунальный ресурс исчез у жителей МКД накануне в 8:00 и должен был вернуться уже этим утром, однако из-за обрушившегося накануне урагана специалисты не успели выполнить запланированные работы.

— «Концессии водоснабжения» продолжают работы по переврезке вновь проложенного трубопровода в Дзержинском районе Волгограда. Плановые работы, проводимые специалистами подрядной организации с 11:00 4 августа, были продлены в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий и неблагоприятными погодными условиями. Ориентировочно работы будут завершены к 15:00, — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Отметим, приостановка подачи воды затронула жильцов домов по адресам: б-р 30-летия Победы, д. 29, д.29А, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37 и ул. Землячки, д. 44, д. 46. По информации коммунальщиков, с 10:00 5 июля будет организован подвоз воды по всем затронутым отключением адресам.