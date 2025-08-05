В Волгограде из-за шторма коммунальщики на несколько часов продлили отключение воды

— «Концессии водоснабжения» продолжают работы по переврезке вновь проложенного трубопровода в Дзержинском районе Волгограда. Плановые работы, проводимые специалистами подрядной организации с 11:00 4 августа, были продлены в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий и неблагоприятными погодными условиями. Ориентировочно работы будут завершены к 15:00, — подчеркнули в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.
Отметим, приостановка подачи воды затронула жильцов домов по адресам: б-р 30-летия Победы, д. 29, д.29А, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37 и ул. Землячки, д. 44, д. 46. По информации коммунальщиков, с 10:00 5 июля будет организован подвоз воды по всем затронутым отключением адресам.