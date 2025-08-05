В Волгограде из-за шторма коммунальщики на несколько часов продлили отключение воды

В Дзержинском районе Волгограда «Концессии» вынуждены были продлить плановое отключение холодного водоснабжения. Коммунальный ресурс исчез у жителей МКД накануне в 8:00 и должен был вернуться уже этим утром, однако из-за обрушившегося накануне урагана специалисты не успели выполнить запланированные работы.